Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Beberkan Rahasia Kenyamanan di Balik Mobil Listriknya, Silakan Disimak

Minggu, 23 November 2025 – 15:29 WIB
GAC Beberkan Rahasia Kenyamanan di Balik Mobil Listriknya, Silakan Disimak - JPNN.COM
GAC Indonesia mengungkapkan strategi yang bikin konsumen tenang saat memiliki mobil listrik di ajang GJAW 2025. Foto: de

jpnn.com, TANGERANG - GAC Indonesia mengungkapkan strategi yang bikin konsumen tenang saat memiliki mobil listrik.

Dia menegaskan bahwa kenyamanan pada mobil listrik tidak hanya sekadar teknis, tetapi juga melalui perpaduan teknologi, desain, keamanan, dan ketenangan emosional.

Hal itu diungkapkan Product Planning and Strategy GAC Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman pada saat sesi talkshow bertemakan “The Great Art of Comfort” di booth GAC pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Sabtu (22/11).

Baca Juga:

Menurutnya, kenyamanan sejati adalah harmoni antara rasa percaya, bukti performa nyata, serta pengalaman humanis yang dirasakan oleh pengguna.

“Kenyamanan itu sederhana konsumen merasa tenang dari awal hingga akhir perjalanan. Itu sebabnya kami fokus pada semua aspek, bukan hanya konsep kenyamanan pada kendaraan, tetapi juga memastikan layanan purnajual yang kuat, jaringan yang luas, dan garansi yang membuat pemilik merasa benar-benar dijaga,” ujar Iqbal.

Dia menyampaikan berbagai pembuktian performa mobil listrik GAC di kondisi jalanan Indonesia.

Baca Juga:

Salah satu pada saat perjalanan GAC Jelajah Nusantara sejauh lebih dari 2.300 km. Mobil listrik itu menunjukkan daya tahan, efisiensi, dan stabilitas kendaraan di rute panjang.

Model seperti Aion UT, V, Y Plus, dan Hyptec HT juga dipaparkan melalui hasil uji efisiensi di berbagai rute yang menegaskan keandalan kendaraan GAC dalam pemakaian harian masyarakat Indonesia.

GAC Indonesia mengungkapkan strategi yang bikin konsumen tenang saat memiliki mobil listrik di ajang GJAW 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GAC  mobil listrik  gjaw 2025  Aion Hyptec HT 
BERITA GAC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp