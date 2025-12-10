Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Govy AirCab Akan Diproduksi Massal, Era Mobil Terbang Segera Dimulai

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:47 WIB
GAC Govy AirCab Akan Diproduksi Massal, Era Mobil Terbang Segera Dimulai
GAC GOVY AirCab meluncur di Hongkong. Foto: gac

jpnn.com - Dunia otomotif bersiap memasuki babak baru ketika GAC mengonfirmasi bahwa uji coba produksi mobil terbang Govy AirCab, akan dimulai Januari 2026 di Guangzhou, Tiongkok.

Setelah sekian lama hanya menghiasi panggung konsep dan pameran, mobil terbang akhirnya maju selangkah lebih dekat menuju langit yang sesungguhnya.

Kejelasan arah produksi massal Govy AirCab berpotensi mempercepat proses sertifikasi kelayakan terbang.

Sehingga kendaraan benar-benar bisa dipasarkan dan mengangkut penumpang di angkasa.

Di balik langkah besar itu, GAC menyiapkan fasilitas khusus yang tak kalah futuristik.

Kompleks tersebut dilengkapi bengkel perakitan umum, manufaktur komponen, produksi material komposit, hingga ruang pengecatan khusus.

Semua dirancang menjadi “dapur” yang menggodok produksi percontohan sekaligus proses sertifikasi PC untuk AirCab.

Menariknya, sambutan pasar sudah mendahului jadwal terbang perdana.

TAGS   GAC  Mobil Terbang  GOVY Aircab  mobil terbang GAC 
