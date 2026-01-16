Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Group Berkomitmen Membangun Ekosistem Otomotif Lokal

Jumat, 16 Januari 2026 – 14:00 WIB
GAC Group Berkomitmen Membangun Ekosistem Otomotif Lokal - JPNN.COM
President of GAC International Wei Haigang di salah satu pameran otomotif di Indonesia. Foto: Aion

jpnn.com, JAKARTA - Tidak ingin sekadar hadir sebagai merek otomotif global, GAC Group menegaskan strategi jangka panjang bertajuk “In Local, For Local”.

Sebuah pendekatan yang menempatkan kebutuhan pasar lokal sebagai pusat dari seluruh pengembangan bisnisnya.

Melalui pesan, "Deepening Ecosystem Globalization, Strengthening Our Global Foundation," Presiden GAC International Wei Haigang menekankan bahwa ekspansi global GAC bukan hanya soal menjual produk.

"Lebih jauh, GAC ingin membangun ekosistem otomotif terintegrasi yang mencakup riset dan pengembangan, produksi lokal, hingga layanan purnajual yang relevan," kata Wei Haigang dalam keterangannya.

Strategi tersebut dirangkum dalam visi “One GAC 2.0”, dengan pendekatan Tech-Driven GAC dan penguatan full-chain ecosystem.

Tujuannya jelas: menghadirkan kendaraan yang andal, cerdas, ramah lingkungan, sekaligus sesuai kebutuhan konsumen di tiap negara, termasuk Indonesia.

Di Asia Tenggara, GAC menerjemahkan strategi melalui kolaborasi strategis dengan Grab di enam negara.

Kemitraan menggabungkan kendaraan listrik GAC dengan ekosistem digital Grab berbasis Product, Service, dan Data, guna menciptakan pengalaman mobilitas urban yang lebih efisien dan berkelanjutan.

