Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Hyptec SSR Ukir Sejarah di Guinness World Record untuk Drift Tercepat EV

Jumat, 07 November 2025 – 07:21 WIB
GAC Hyptec SSR Ukir Sejarah di Guinness World Record untuk Drift Tercepat EV - JPNN.COM
Hyptec SSR saat mejeng di GIIAS, Indonesia. Foto: gac

jpnn.com - GAC baru saja mengukir sejarah melalui Hyptec SSR yang memecahkan rekor Guinness World Record sebagai drift tercepat mobil listrik di dunia.

Kecepatan yang dicatat 213,5 kpj dan dicapai dalam kondisi mobil “melayang” di aspal—dengan sudut drift minimal 30 derajat dan jarak lebih dari 50 meter.

Catatan angka itu biasanya selalu menjadi urusan trek lurus, tetapi kini dirombak oleh Hyptec SSR.

Baca Juga:

Mencapai rekor dunia, Hyptec SSR lebih dahulu harus melewati serangkaian pengujian ketat dan semua dilakukan dengan presisi.

Di balik kemudi, ada nama Ye Zhicheng, pengemudi profesional yang jadi jantung dari aksi berbahaya nan memukau itu.

Menurut GAC, keberhasilan bukan cuma soal adu gengsi, tetapi juga showcase atas kemajuan teknologi kontrol dan sistem motor listrik yang mereka kembangkan sendiri.

Baca Juga:

“Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah bagi teknik otomotif berkinerja tinggi di China,” kata Ketua GAC Group Feng Xingya.

Rekor tersebut juga direkam dalam sesi uji khusus dan rencananya akan muncul dalam film pendek promosi Pesta Olahraga Nasional Tiongkok ke-15.

GAC baru saja mengukir sejarah melalui Hyptec SSR yang memecahkan rekor Guinness World Record sebagai drift tercepat mobil listrik di dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GAC Hyptec  Hyptec SSR  Guinness World Records  Drift tercepat EV  drift mobil listrik 
BERITA GAC HYPTEC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp