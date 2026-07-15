GAC Indonesia Berikan Harga Spesial untuk 3 Model Ini di GIIAS 2026

jpnn.com, TANGERANG - GAC Indonesia menghadirkan program harga spesial bagi konsumen selama ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.

Melalui program 30 Million Owners Appreciation, pabrikan mobil asal Tiongkok itu nenawarkan spesial price untuk tiga model andalannya, yaitu AION UT, AION V, dan HYPTEC HT.

Namun, harga itu hanya berlaku selama pameran berlangsung.

Program itu digelar secara serentak di berbagai negara. itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya memperluas adopsi kendaraan listrik di pasar internasional.

"Perayaan 30 juta pemilik kendaraan GAC di seluruh dunia menjadi momentum bagi kami untuk menghadirkan nilai lebih kepada konsumen Indonesia. Kami tidak hanya menghadirkan Special Price sebagai bagian dari inisiatif global GAC Group, tetapi juga memastikan pelanggan dapat menikmati pengalaman kepemilikan yang lebih cepat melalui komitmen delivery unit dalam waktu maksimal dua hari. Kami ingin setiap konsumen yang membeli kendaraan GAC di GIIAS dapat segera merasakan pengalaman berkendara dengan kendaraan listrik GAC," ujar Andry Ciu, CEO GAC Indonesia.

Dia menambahkan bahwa komitmen tersebut didukung oleh kesiapan stok kendaraan dan jaringan distribusi GAC Indonesia yang terus diperkuat sehingga proses serah terima kendaraan dapat dilakukan lebih cepat.

"Dengan dukungan stok kendaraan yang siap dikirim serta jaringan distribusi yang terus kami perkuat, kami optimistis dapat melakukan serah terima unit dalam waktu maksimal dua hari bagi konsumen di wilayah Jabodetabek," lanjutnya.

Tidak hanya itu, selama GIIAS 2026 GAC Indonesia juga menghadirkan GAC CUAN FEST, sebuah program penjualan yang menawarkan berbagai keuntungan eksklusif bagi konsumen, mulai dari program pembiayaan menarik, benefit kepemilikan, hingga kesempatan memenangkan hadiah utama berupa 1 unit AION Y Plus.