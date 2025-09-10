Close Banner Apps JPNN.com
GAC Mengumumkan Harga Resmi AION UT di Indonesia, Mulai Rp 325 Juta

Rabu, 10 September 2025 – 19:19 WIB
GAC Mengumumkan Harga Resmi AION UT di Indonesia, Mulai Rp 325 Juta
Pengumuman harga AION UT di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - GAC AION akhirnya mengumumkan harga resmi dari mobil listrik terbarunya AION UT, yang dibanderol mulai Rp 325 juta.

“Dengan harga kompetitif dan fitur yang mumpuni AION UT cocok untuk menyokong aktivitas sehari-hari anak-anak muda,” ungkap Chief Executive Officer AION Indonesia Andry Ciu di Jakarta, Rabu (10/9).

AION UT tersedia dalam dua tipe, varian standard dengan jarak tempuh baterai hingga 400 km (NEDC) dijual seharga Rp 325 juta (OTR Jakarta).

Kemudian tipe premium dengan jarak tempuh 500 km (NEDC) seharga Rp 365 juta (OTR Jakarta).

Andry mengatakan hatchback listrik itu dirakit secara lokal di fasilitas manufaktur AION di kawasan Cikampek, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen.

“Pengiriman unit (kepada konsumen) akan dilakukan akhir Oktober,” ujar Andry.

Dengan harga kompetitif, tambah Andry, konsumen juga mendapatkan garansi seumur hidup (Lifetime warranty) untuk baterai.

Lalu, garansi kendaraan delapan tahun atau 160.000 km, hingga bebas biaya perawatan selama tiga tahun atau 40.000 km.



