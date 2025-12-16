Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Siapkan Baterai Solid-State, Sekali Isi Cukup Jakarta-Surabaya

Selasa, 16 Desember 2025 – 11:08 WIB
GAC Siapkan Baterai Solid-State, Sekali Isi Cukup Jakarta-Surabaya - JPNN.COM
Ilustrasi logo GAC Group. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - GAC Group tak sekadar berbicara masa depan mobil listrik—mereka mulai membangunnya dari jantung teknologi: baterai.

Pabrikan asal Tiongkok itu tengah mengembangkan all-solid-state battery (ASSB), teknologi baterai generasi baru yang digadang-gadang mampu mengubah standar kendaraan listrik global, termasuk di Indonesia.

Berbeda dari baterai lithium-ion konvensional yang masih mengandalkan elektrolit cair, ASSB menggunakan material padat yang diklaim jauh lebih stabil dan aman.

Baca Juga:

Pergeseran itu menjadi lompatan besar dalam dunia EV, karena tak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga menghadirkan kepadatan energi tinggi serta efisiensi lebih baik.

Keseriusan GAC terlihat dari langkah strategisnya membangun lini produksi ASSB berkapasitas besar pertama di Panyu, Guangzhou.

Fasilitas itu dirancang sebagai fondasi produksi massal baterai solid-state untuk model-model listrik GAC pada masa depan.

Baca Juga:

Saat ini, pengembangan teknologi tersebut telah memasuki tahap uji coba sel baterai berkapasitas 60 Ah ke atas.

Hasil awalnya menjanjikan: ASSB berpotensi langsung meningkatkan performa kendaraan listrik.

GAC Group tak sekadar berbicara masa depan mobil listrik—mereka mulai membangunnya dari jantung teknologi: baterai. Teknologi baru ASSB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GAC Group  baterai EV  baterai solid state  baterai ev terbaru GAC 
BERITA GAC GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp