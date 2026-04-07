GAC - Otomotif - Mobil

GAC Siapkan SUV Off-Road PHEV, Dirilis Akhir Bulan Ini

Selasa, 07 April 2026 – 09:37 WIB
GAC Siapkan SUV Off-Road PHEV, Dirilis Akhir Bulan Ini - JPNN.COM
GAC Trumpchi diam-diam tengah mempersiapkan mobil sport utility vehicle (SUV) off-road yang akan dirilis pada Beijing Auto Show 2026 pada akhir April. Foto: Globalchinaev

jpnn.com, BEIJING - GAC Trumpchi tengah mempersiapkan mobil sport utility vehicle (SUV) off-road yang akan dirilis pada Beijing Auto Show 2026 pada akhir April.

SUV offroad penantang GWM dan BYD itu kabarnya dibekali sistem plug-in hybrid (PHEV) serta teknologi digital chassis.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, SUV terbaru GAC itu menggunakan kode pengembangan T75.

Baca Juga:

Kendaraan tersebut mengusung desain bodi mengotak dengan overhang pendek, garis atap datar, spion samping berukuran besar, serta gagang pintu semi tersembunyi.

Ban cadangan berukuran besar ditempatkan pada pintu belakang model ayun.

Elemen eksterior lainnya meliputi pelindung plastik di sekitar fender, pelek berwarna gelap, serta lampu utama berukuran besar.

Baca Juga:

Pihak GAC menyebut model ini diposisikan sebagai SUV off-road dengan kemampuan tinggi yang mengandalkan sistem plug-in hybrid serta teknologi “digital chassis”.

Istilah tersebut belum dijelaskan secara terperinci, tetapi merujuk pada penggunaan teknologi seperti steer-by-wire dan brake-by-wire.

GAC Trumpchi tengah mempersiapkan mobil sport utility vehicle (SUV) off-road yang akan dirilis akhir bulan ini.

TAGS   GAC  SUV PHEV  SUV off-road  BYD  GWM 
