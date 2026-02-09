GAC Tawarkan Promo Gila-gilaan Selama IIMS 2026, Bisa Untung Ratusan Juta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia menghadirkan program penjualan spesial bertajuk “Prosperity Lunar Vaganza” yang berlangsung selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Program itu menawarkan sejumlah promo eksklusif dengan total benefit lebih dari Rp 100 juta.

Langkah itu dilakkukan sebagai bentuk komitmen GAC Indonesia dalam memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Chief Executive Officer GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkam melalui program tersebut pihaknya menghadirkan kemudahan nyata bagi konsumen untuk memiliki kendaraan listrik GAC.

"Dengan total benefit lebih dari Rp100 juta, skema pembiayaan yang ringan, harga AION UT mulai dari Rp 280 juta, hingga proses delivery cepat dalam hitungan hari untuk wilayah Jabodetabek, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat merasakan pengalaman berkendara listrik yang praktis, nyaman, dan bernilai tinggi,” ujar Andry Ciu.

GAC menawarkan berbagai keuntungan menarik mulai dari harga spesial, program pembiayaan ringan, hingga layanan purna jual komprehensif untuk lini kendaraan listriknya, yaitu Aion UT, V, Y Plus, dan Hyptec HT.

Salah satu paling menarik dalam program ini adalah Aion UT yang ditawarkan harga mulai dari Rp280 juta, menjadikannya sebagai salah satu kendaraan listrik GAC dengan value paling kompetitif.

Pabrikan roda empat asal Tiongkok itu memastikan proses delivery yang cepat khusus wilayah Jabodetabek hingga 2 hari, sehingga konsumen dapat segera menikmati kendaraan pilihannya.