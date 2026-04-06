GAC Trumpchi Menyiapkan SUV PHEV Bergaya Offroad

Senin, 06 April 2026 – 22:21 WIB
Ilustrasi SUV off-road milik GAC Trumpchi yaitu T75. Foto: GAC

jpnn.com - GAC melalui brand Trumpchi bersiap menambah warna baru di segmen SUV elektrifikasi.

Trumpchi merupakan brand milik GAC Group yang kini memfokuskan diri mengembangkan dan memproduksi mobil hybrid.

GAC Trumpchi memperkenalkan SUV off-road terbaru yang mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV) serta konsep “digital chassis”.

Model yang masih menggunakan kode pengembangan T75 itu dijadwalkan melakoni debut global pada ajang Beijing Auto Show 2026, akhir April mendatang.

Kehadirannya diproyeksikan akan meramaikan persaingan di kelasnya.

Dari tampilan luar, SUV PHEV itu mengusung karakter tangguh dengan desain bodi mengotak, overhang pendek, serta garis atap datar yang memberi kesan kokoh.

Detail seperti spion berukuran besar, gagang pintu semi tersembunyi, hingga ban cadangan di pintu belakang.

Sentuhan modern tetap terasa lewat penggunaan pelek gelap, pelindung fender berbahan plastik, serta lampu utama berukuran besar.

