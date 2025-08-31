Banyak Promo di Pegadaian Digital, Dari Gadai Tabungan Emas Hingga Bayar Angsuran

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian menghadirkan berbagai promo diskon dan goldback “Gajian Emas” melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Promo yang dapat digunakan masyarakat dalam berinvestasi dan mengelola keuangan ini, berlaku mulai 25 Agustus hingga 5 September 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Riana Rifani mengungkapkan, nasabah bisa menggunakan aplikasi Pegadaian Digital untuk bertransaksi produk Pegadaian dengan cepat, mudah, aman, dimanapun dan kapanpun.

“Dengan Pegadaian Digital, masyarakat bisa Gadai Tabungan Emas saat butuh dana tunai dengan cepat. Hanya dalam hitungan menit, dana langsung cair ke rekening bank. Bayar Cicilan Emas, angsuran gadai, top up saldo Tabungan Emas, hingga berinvestasi melalui produk Deposito Emas, berbagai produk dan fitur Pegadaian dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital kapanpun dan di bagian Indonesia manapun masyarakat berada," ujar Riana.

Berikut promo Gajian Emas yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat bertransaksi di aplikasi digital Pegadaian:

BUKATABUNGAN: Dapatkan diskon 1% hingga Rp50.000 untuk pembukaan Tabungan Emas dengan saldo awal minimal Rp100.000.

GADAIEMAS: Dapatkan goldback sebesar Rp10.000 untuk setiap kelipatan transaksi Gadai Tabungan Emas senilai Rp2.500.000. Maksimal goldback yang bisa didapat adalah Rp500.000.

DISKONBAYAR: Nikmati diskon Rp2.500 per transaksi untuk pembayaran Gadai dan Angsuran dengan minimal pembayaran Rp1.000.000.

GAJIANEMAS: Dapatkan diskon 1% dari nilai top-up hingga Rp50.000 untuk minimal top-up saldo Tabungan Emas Rp10.000.

Setiap nasabah memiliki kesempatan untuk menggunakan setiap kode promo ini maksimal 10 kali selama periode promo berlangsung.

“Beragam promo Gajian Emas ini dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital. Melalui promo ini, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai produk unggulan yang dapat menjadi solusi cerdas dalam mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan investasi jangka panjang maupun modal produktif,” tambah Riana.

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia dan menjadi The leader in gold ecosystem and accelerator of financial inclusion, Pegadaian berharap melalui program-program ini akan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari produk dan layanan Pegadaian, sehingga mengelola keuangan dengan bijak dan mewujudkan impian menjadi lebih mudah.(adv/jpnn)