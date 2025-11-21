Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Gaet Anak Muda, Wuling Alvez 2025 Tampil Lebih Sangar, Harga Mulai Rp 217 Juta

GJAW 2025

Jumat, 21 November 2025 – 13:38 WIB
Gaet Anak Muda, Wuling Alvez 2025 Tampil Lebih Sangar, Harga Mulai Rp 217 Juta - JPNN.COM
Peluncuran Wuling Alvez 2025 di GJAW, Tangerang. Foto: ridho

jpnn.com, TANGERANG - Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, kembali jadi saksi lahirnya produk anyar Wuling Alvez terbaru, di ICE BSD City, Jumat (21/11).

Kini, Alvez tampil dengan wajah yang lebih segar, sentuhan fitur modern, dan paket value yang makin menggoda.

Perubahannya memang bukan revolusioner, tetapi cukup terasa untuk menghidupkan kembali daya tarik sang SUV kompak di tengah persaingan ketat.

Baca Juga:

Kosmetika Baru

Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengungkapkan bahwa penyegaran terbesar hadir pada area eksterior.

“Kami melakukan penyegaran dari sisi eksterior berupa bumper dan grille yang baru,” ujar Danang.

Baca Juga:

Desain grille baru kini lebih tegas, pelek alloy 16 inci, serta LED Projector Headlamp dan DRL memberi kesan lebih premium sejak pandangan pertama.

Sentuhan warna baru “Milk Tea” juga jadi penyegar lini warna yang kini makin variatif.

Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, kembali jadi saksi lahirnya produk anyar Wuling Alvez terbaru, di ICE BSD City, Jumat (21/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wuling Alvez  Wuling Alvez 2025  Harga Alvez 2025  gjaw 2025  wuling Alvez gjaw 2025 
BERITA WULING ALVEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp