JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Gaet Beckham Putra, Ortuseight Kembali Rilis Sepatu Edisi Spesial

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:24 WIB
Gaet Beckham Putra, Ortuseight Kembali Rilis Sepatu Edisi Spesial - JPNN.COM
Ortuseightfootball kembali menggandeng pemain ternama, Beckham Putra untuk merilis special edition terbaru, Catalyst Incognity V2. Foto: Dok. Ortuseight

jpnn.com, JAKARTA - Ortuseightfootball kembali menggandeng pemain ternama, Beckham Putra untuk merilis special edition terbaru, Catalyst Incognity V2.

Mengangkat desain batik, sepatu tersebut hadir sebagai wujud dari rasa cinta terhadap akar budaya lokal.

Dirancang bersama sosok muda inspiratif, Catalyst Incognity V2 membawa pesan bahwa Ortuseight memiliki komitmen tinggi untuk terus mengangkat potensi talenta sepak bola tanah air.

Selain itu, kehadiran Ortuseight Catalyst Incognity V2 juga memiliki satu visi penting.

"Special edition ini bukan sekadar kolaborasi tetapi juga representasi dari kami akan pentingnya rasa cinta Tanah Air,” ungkap Yuda Amardika, perwakilan dari Ortuseight.

Hal tersebut tampak jelas pada permukaan upper sepatu yang memiliki desain emboss bermotif awan, yaitu pattern Batik Megamendung yang merupakan ikon batik khas daerah Jawa Barat.

Lebih lanjut, Catalyst Incognity V2 merupakan kolaborasi kedua Ortuseight dengan Beckham Putra.

"Beda kalau (Special Edition) yang pertama itu bagian upper materialnya knitting ya, yang sekarang (Catalyst Incognity V2) one piece material utuh tanpa sambungan, tanpa ditimpa material lain,” ujar Octrisany D. Putra desainer dari PT Vita Nova Atletik ketika ditanya tentang teknikal sepatu ini.

Ortuseightfootball kembali menggandeng pemain ternama, Beckham Putra untuk merilis special edition terbaru, Catalyst Incognity V2.

