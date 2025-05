Gaet Haluu Hadirkan Scentarium, Botanical Essentials Luncurkan Koleksi Eau de Parfum

jpnn.com, JAKARTA - Botanical Essentials, brand perawatan tubuh dan rumah premium lokal di bawah naungan PT Natural Parahita Sejahtera, menggebrak pasar parfum dengan peluncuran koleksi Eau de Parfum terbaru di Grand Indonesia, Jakarta.

Mengusung tujuh wangi premium yang memukau: Where It Begins, Solace, In The Clouds, Sanctuary, Summer Fling, Desert Sunset, dan After Hours, peluncuran itu menjadi sorotan utama dalam acara eksibisi imersif bertajuk Scentarium: A Life Journey through Scent.

Menggandeng Haluu, Botanical Essentials menghadirkan Scentarium sebagai pengalaman multisensori yang memadukan seni, teknologi, dan wewangian dalam harmoni sempurna.

Setiap sudut eksibisi dirancang untuk membawa pengunjung menyelami esensi tujuh wangi premium melalui instalasi visual, suara, dan sentuhan yang memikat.

Dari suasana pagi yang segar dalam Solace, hingga hangatnya senja gurun di Desert Sunset, Scentarium mengajak pengunjung merasakan perjalanan hidup melalui aroma.

Lydia Wiranata, Founder Botanical Essentials mengatakan Scentarium bukan sekadar eksibisi, ini adalah revolusi wewangian yang membawa pengalaman tidak tertandingi di Indonesia.

Menurutnya, Scentarium adalah jembatan yang menghubungkan wewangian dengan jiwa manusia

"Kami ingin setiap pengunjung tidak hanya mencium aroma, tetapi juga merasakan cerita hidup mereka melalui keharuman. Bersama Haluu, kami menciptakan ruang magis yang membuat orang takjub dan terinspirasi, menjadikan Scentarium sebagai titik awal baru untuk mengapresiasi wewangian secara mendalam," ungkap Lydia Wiranata, Founder Botanical Essentials, Sabtu (31/5).