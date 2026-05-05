Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gagahi 50 Santriwati, AS Pengasuh Ponpes di Pati Bisa Dikenai Pasal Berlapis

Selasa, 05 Mei 2026 – 10:07 WIB
Gagahi 50 Santriwati, AS Pengasuh Ponpes di Pati Bisa Dikenai Pasal Berlapis - JPNN.COM
Ilustrasi - Kekerasan seksual santriwati. ANTARA/HO-AI

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum memberi sanksi berat terhadap pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Pati berinisial AS yang diduga memerkosa 50 santriwati.

"Posisi pelaku seharusnya melindungi, tetapi justru merusak masa depan santri dan hal ini dilakukan berulang kali terhadap banyak santri yang masih di bawah umur," kata Abdullah di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia pun mengutuk keras atas tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan AS tersebut.

Baca Juga:

Menurut dia, pelaku layak untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena aksi biadab itu.

Abdullah menilai hukuman seumur hidup penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulang kasus serupa.

Dia pun merujuk pada kasus Herry Wirawan di Bandung sebelumnya, yakni pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri hingga hamil dan melahirkan anak.

Baca Juga:

"Serupa dengan kasus di Bandung, pelaku AS dapat dikenakan pasal berlapis, yakni UU TPKS, UU Perlindungan Anak dan KUHP," kata dia.

Abdullah mengatakan bahwa tingginya angka kekerasan seksual di lembaga pendidikan merupakan alarm serius.

Aparat penegak hukum harus beri sanksi berat terhadap pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Pati berinisial AS yang diduga memerkosa 50 santriwati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   santriwati  ponpes  PATI  Kekerasan Seksual  pengasuh ponpes  Abdullah 
BERITA SANTRIWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp