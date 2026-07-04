Gagal Capai Target di Musim 2025/26, Dewa United Banten Lepas Jan Olde Riekerink

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Dewa United Banten melepas Jan Olde Riekerink setelah menjalin kerja sama selama empat musim.

Manajer kelahiran 22 Februari 1963 itu tidak melanjutkan kerja sama seusai hasil yang diraih pada Super League 2025/26.

Tercatat tim berjuluk Anak Dewa itu hanya mampu menghuni posisi ketujuh dengan raihan 16 kemenangan, lima imbang dan 13 kalah.

Hasil tersebut sejatinya di luar target mengingat manajemen Dewa United sudah royal dengan merekrut banyak pemain macam Nick Kuipers, Stefano Lilipaly, Hugo Gomes hingga Edo Febriansah.

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan mantan pelatih Galatasaray tersebut.

Dalam empat tahun tercatat Dewa United berkembang pesat hingga sempat menjadi runner up pada musim 2024/25.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kontribusi yang telah diberikan coach Jan. Ada banyak momen yang akan selalu kami kenang bersama, termasuk ketika klub berhasil finis sebagai runner-up Liga 1 dan tampil di kompetisi Asia,” katanya.

“Dalam sepak bola, setiap perjalanan pasti memiliki akhirnya masing-masing. Hari ini kami menutup satu bab yang penuh makna dengan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi," ujar pria kelahiran 29 April 1984 itu.