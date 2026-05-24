JPNN.com - Olahraga - Basket

Gagal di BCL Asia 2026, Dewa United Banten Alihkan Fokus untuk Lawan Tangerang Hawks

Senin, 25 Mei 2026 – 01:01 WIB
Pebasket Dewa United Banten, Patrick Nikolas saat berlaga dalam Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026, Minggu (24/5). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com, JOHOR BAHRU - Tim basket Dewa United Banten hanya mampu meraih posisi keempat dalam ajang Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026.

Dalam laga perebutan tempat ketiga di Larkin Indoor Stadium, Johor Bahru, Minggu (24/5), skuad asuhan Agusti Julbe itu menyerah dari wakil Mongolia, Chinggis Broncos Basketball dengan skor 66-84.

Dewa United Banten meraih poin berkat penampilan Patrick Nikolas yang menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 14 poin. 

Sementara itu, Troy Gillenwater menyumbang dengan tambahan 10 poin.

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe menilai bahwa BCL Asia-East 2026 menjadi momen pemanasan menjelang playoff IBL.

Dia berharap anak asuhannya bisa makin fokus dan berkembang untuk bersaing meraih gelar juara.

“Kompetisi ini menjadi proses pembelajaran bagi kami. Tentu kami datang dengan keinginan untuk menjadi juara. Kami juga memiliki banyak pemain muda, dan pengalaman bermain di turnamen seperti ini akan sangat baik untuk perkembangan mereka,” ungkap manajer asal Spanyol itu.

Dengan hasil tersebut, Dewa United gagal melanjutkan tren positif saat jumpa Chinggis Broncos karena sebelumnya  menang dengan skor 95-53 pada babak fase grup.

