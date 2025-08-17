Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Gagal di Warm Up MotoGP Austria, Marc Marquez Merasa Ada yang Berbeda Setelah Badai

Minggu, 17 Agustus 2025 – 16:24 WIB
Gagal di Warm Up MotoGP Austria, Marc Marquez Merasa Ada yang Berbeda Setelah Badai - JPNN.COM
Marc Marquez (93) sat Sprint MotoGP Austria. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez gagal menempatkan catatan waktunya menjadi terbaik pada sesi Warm Up MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8) sore WIB.

Setelah sepuluh menit durasi pemanasan, Marc hanya berada di urutan ke-5.

Pole sitter MotoGP Austria 2025 Marco Bezzecchi menjadi yang paling kencang, diikuti Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez di urutan ketiga. Di posisi ke-4 warm up ada Enea Bastianini.

Baca Juga:

Alex Marquez juga terlihat berlatih long lap penalty yang akan dilakoni pada grand prix malam nanti. Alex kena penalti tersebut lantaran memicu tabrakan dengan Joan Mir di MotoGP Ceko sebelum libur paruh musim.

Baca Juga:

Sesi warm up memang tak lagi memengaruhi starting grid, tetapi pemanasan merupakan momen penting buat pembalap dan kru memutuskan strategi terakhir balapan panjang pada grand prix.

Marc Marquez yang mengejar kemenangan balapan ke-12 berturut-turut, kemenangan ganda keenam di akhir pekan, dan kemenangan MotoGP Austria pertama, mengaku 'mengaspal' tak senyaman kemarin saat memenangi sprint.

Cek starting grid dan jadwal race 28 lap MotoGP Austria di sini. Siapa nih yang finis pertama?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Austria  Marc Marquez  MotoGP  Marco Bezzecchi 
BERITA MOTOGP AUSTRIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp