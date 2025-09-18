Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Gagal Ginjal Bukan Akhir, Transplantasi Buka Harapan Baru Bagi Para Pasien

Kamis, 18 September 2025 – 11:22 WIB
Prof. Shin Sung, salah satu pakar internasional dari Korea Selatan memaparkan perkembangan Robotic Kidney Transplantation, sebuah teknologi yang menawarkan prosedur lebih presisi, minim invasif, serta pemulihan yang lebih cepat. Foto: Dokumentasi

jpnn.com, JAKARTA - Transplantasi ginjal dapat memberikan harapan baru bagi pasien gagal ginjal stadium akhir.

Penegasan itu disampaikan para pakar yang hadir di ajang 5th Siloam Urology – Nephrology Summit 2025 yang digelar pada Agustus lalu.

Forum ini menghadirkan sejumlah pakar urologi dan nefrologi dari dalam dan luar negeri, yaitu Prof. Shin Sung (pakar transplantasi ginjal dari Korea Selatan), Prof. Dr. dr. Endang Susalit, SpPD-KGH, FINASIM (pakar penyakit dalam konsultan ginjal-hipertensi Siloam ASRI), Prof. dr. Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid, SpU(K), FICRS, PhD (dokter spesialis urologi Siloam ASRI), dan dr. Aries Perdana, Sp.An-KKV (dokter spesialis anestesi Siloam ASRI).

Siloam International Hospitals melalui Siloam ASRI terus memperkuat kompetensi para dokter spesialis dan tim paramedis, fasilitas kesehatan, dan kualitas pelayanannya untuk meningkatkan harapan hidup para pasien gagal ginjal yang melakukan transplantasi ginjal dengan standar dan hasil setara dengan rumah sakit internasional.

Ajang 5th Siloam Urology – Nephrology Summit 2025 yang digelar pada Agustus lalu menyoroti berbagai perkembangan terbaru, mulai dari penguatan sistem donor dari pasien yang meninggal dunia, strategi pencegahan reaksi penolakan organ, hingga inovasi pemanfaatan teknologi robotik yang diyakini akan menjadi masa depan transplantasi ginjal.

Topik-topik dari diskusi ini dapat memperkuat penanganan kasus gagal ginjal.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan lebih dari 200 ribu pasien menjalani terapi hemodialisis setiap tahun.

Transplantasi ginjal menjadi salah satu terobosan medis penting bagi pasien gagal ginjal stadium akhir.

