Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gagal Jebol Lebanon, Jay Idzes Tetap Optimistis dengan Timnas Indonesia, Ini Alasannya

Selasa, 09 September 2025 – 13:29 WIB
Gagal Jebol Lebanon, Jay Idzes Tetap Optimistis dengan Timnas Indonesia, Ini Alasannya - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes mengirim pesan tegas setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025).

Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pembentukan tim yang solid.

Optimistis dengan Timnas Indonesia

Kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert serta masuknya sejumlah pemain anyar membuat tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme terbaik.

Baca Juga:

"Kami masih tim baru. Staf baru, tentu saja, kami memiliki beberapa pemain baru di tim untuk beberapa pertandingan."

"Namun, kami benar-benar punya rencana, kami punya visi. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan," ucapnya.

Laga Keras Indonesia vs Lebanon

Pertandingan melawan Lebanon sendiri berjalan cukup keras. Tim tamu yang saat ini menempati peringkat 112 dunia kerap melakukan pelanggaran sejak menit-menit awal.

Baca Juga:

Alhasil, wasit mengeluarkan lima kartu kuning untuk para pemain Lebanon

Idzes sendiri menjadi salah satu pemain Indonesia yang menerima kartu kuning, bersama Kevin Diks. Dia menanggapi kerasnya pertandingan dengan sikap diplomatis.

Jay Idzes mengirim pesan tegas setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Lebanon pada laga FIFA Matchday

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jay Idzes  Timnas Indonesia  Lebanon  indonesia vs lebanon  FIFA Matchday 
BERITA JAY IDZES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp