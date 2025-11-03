Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Gagal Juara Hylo Open 2025, Putri KW Temukan Arti dari Perjalanan Tur Eropa

Senin, 03 November 2025 – 02:18 WIB
Gagal Juara Hylo Open 2025, Putri KW Temukan Arti dari Perjalanan Tur Eropa - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus puas menajdi runner up Hylo Open 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus puas finis sebagai runner up Hylo Open 2025.

Pada laga final yang berlangsung di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11/2025), pemain yang karib disapa Putri KW itu takluk dari unggulan kedua asal Denmark Mia Blichfeldt dengan skor 11-21, 21-7, 12-21.

Bersyukur dengan Hasil Final Hylo Open 2025

Meski gagal merebut gelar juara, Putri tetap bersyukur bisa menutup turnamen dengan hasil positif setelah performa yang sempat menurun di dua pertandingan terakhirnya.

"Pasti kecewa dengan hasil ini, tapi saya tetap bersyukur bisa naik podium di Hylo Open karena di dua pertandingan terakhir hasilnya kurang memuaskan," ucap pemain kelahiran Tangerang itu.

Banyak Pelajaran dari Tur Eropa

Putri menilai tur Eropa kali ini memberikan banyak pelajaran berharga baginya.

"Tur Eropa ini menjadi pengalaman bagi saya. Saya memetik pelajaran dari Mia dan lawan-lawan sebelumnya seperti Hooda, Keisha, dan juga Tomoka," tambahnya.

Penampilan Mia Blichfeldt di Mata Putri KW

Terkait pertandingan final, Putri mengakui Mia tampil lebih agresif dan konsisten, sementara dirinya justru kurang begitu stabil.

"Untuk permainan hari ini, Mia memang cukup baik dari serangan dan keagresifannya."

