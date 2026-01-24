Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Gagal ke Final Indonesia Masters 2026, Jafar/Felisha Tinggalkan Misteri Pembuktian

Sabtu, 24 Januari 2026 – 19:18 WIB
Pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu saat berlaga pada semifinal Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1). Foto: Dok. Yonex-Sunrise Indonesia

jpnn.com - Laju pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di semifinal Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2026, ganda campuran peringkat sembilan dunia itu menyerah dari wakil Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje dengan skor 22-20, 19-21, 17-21.

Hasil ini sejatinya menjadi catatan positif bagi Jafar/Felisha untuk mengawali tahun dan mempersiapkan turnamen berikutnya dengan lebih tenang.

Pasalnya, Jafar/Felisha sebelumnya mengalami awal musim yang kurang gemilang setelah langsung tersingkir pada babak awal Malaysia Open 2026.

"Kalau sesuai target memang belum tercapai. Namun, ini sudah menjadi bahan evaluasi, terutama bagaimana caranya keluar dari tekanan lawan,” ujar Felisha.

Sejauh ini, pasangan Jafar/Felisha sering kewalahan menghadapi lawan yang bermain agresif sejak awal.

Untuk itu, penting bagi mereka menambah kekuatan dan pola permainan agar bisa meladeni permainan lawan-lawan tangguh.

"Untuk evaluasi ke depannya, kekuatan sebenarnya ada. Tapi saat kehilangan ritme, kami sangat kesulitan menyerang karena kekuatan kami kalah," ungkap Felisha.

Jafar/Felisha masih butuh banyak pembuktian seusai terhenti di semifinal Indonesia Masters 2026, Sabtu (24/1)

