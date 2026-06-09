Gagal ke Semifinal, Timnas Voli Putri Indonesia Fokus Sapu Bersih 2 Laga Tersisa

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:05 WIB

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit pada ajang AVC Women’s Volleyball Cup 2026 saat menghadapi Hong Kong.

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Pedro Bertholomeus Lilipaly mengungkapkan bahwa Tisya Amallya Putri cium suis sudah berusaha melupakan hasil buruk pada dua laga sebelumnya melawan Kazakhstan dan Vietnam.

Pada pertandingan menghadapi Kazakhstan, Timnas voli putri Indonesia kalah dengan skor 0-3 (19-25, 19-25, 19-25).

Adapun saat melawan Vietnam, skuad asuhan Marcos Sugiyama kalah tipis 2-3 (25-18, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15).

Pedro berharap anak asuhnya bisa segera bangkit dan kembali fokus menghadapi laga melawan Hong Kong.

"Kami harus bisa melupakan laga sebelumnya saat kami kalah dari Kazakhstan dan Hong Kong."

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"Kami harus lebih bagus lagi dalam receive dan juga serve menekan," ujar sepupu dari Stefano Lilipaly itu saat dihubungi JPNN.com.

Kekalahan dari Kazakhstan dan Vietnam membuat peluang Timnas voli putri Indonesia untuk melaju ke semifinal tertutup.