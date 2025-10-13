Gagal Lulus Piala Dunia, Timnas Indonesia Siap Ukir Sejarah di Piala AFF 2026?

jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 tak boleh membuat semangat Garuda padam.

Skuad Garuda masih memiliki misi besar lainnya, yakni merebut trofi perdana di ajang Piala AFF 2026.

Langkah Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi terhenti setelah menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).

Hasil tersebut menempatkan Indonesia di posisi juru kunci Grup B dengan nol poin, sekaligus menutup peluang tampil di putaran final Piala Dunia 2026.

Meski begitu, perjalanan Timnas tak sepenuhnya berakhir suram. Indonesia masih mengantongi tiket ke Piala Asia 2027, hasil dari performa apik di babak kualifikasi sebelumnya.

Kini, perhatian publik sepak bola Tanah Air beralih ke ajang regional yang selalu menghadirkan emosi tersendiri — Piala AFF 2026.

Turnamen ini akan digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus, setelah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) memutuskan perubahan jadwal demi menyesuaikan kalender para pemain Asia Tenggara yang berkarier di Eropa.

Perubahan waktu itu memberi harapan baru bagi Indonesia. Dengan jadwal yang lebih bersahabat, peluang untuk menurunkan skuad terbaik, termasuk para pemain diaspora terbuka lebar.