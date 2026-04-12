Gagal Menyalip Truk Tronton, Pengendara Motor Luka Berat Seusai Hantam Belakang Kendaraan  

Minggu, 12 April 2026 – 15:45 WIB
Gagal Menyalip Truk Tronton, Pengendara Motor Luka Berat Seusai Hantam Belakang Kendaraan   - JPNN.COM
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk tronton terjadi di Flyover Pasupati, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Minggu (12/4/2026) pagi.

Satu orang dilaporkan mengalami luka berat dan telah dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Kawasaki ZR900F bernomor polisi B 5525 TLG yang dikendarai GDH (34 tahun), warga Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dengan truk tronton Hino bernomor polisi D 9396 AJ yang dikemudikan T (33 tahun), warga Kabupaten Bandung.

Berdasarkan keterangan kepolisian, kedua kendaraan melaju searah dari timur ke barat di lokasi kejadian.

Saat berada di flyover, pengendara motor diduga berupaya mendahului truk, tetapi kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang kendaraan besar tersebut.

"Pengendara sepeda motor saat hendak menyalip menabrak bagian belakang truk tronton, sehingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka," kata Fiekry, dalam keterangannya.

Akibat kejadian itu, pengendara motor mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan perawatan intensif.

Seorang pengendara motor mengalami luka berat seusai menabrak bagian belakang truk tronton setelah gagal menyalip di Flyover Pasupati, Kota Bandung.

