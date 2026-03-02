Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026

Senin, 02 Maret 2026 – 17:27 WIB
Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas Futsal Putri Indonesia, Quisepina Anastasia T. Olin saat melawan Vietnam dalam ajang Piala AFF 2026 di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Senin (2/3). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, THAILAND - Timnas Futsal Putri Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 dengan finis di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Senin (2/3), Novita Murni Piranti dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-4.

Pada laga itu, jala gawang Fitry Amelya kebobolan melalui Thanh Ngan pada menit ke-24, Than Thi Thuy Trang (25), Thu Xuan (27), dan Phuong Anh (38).

Baca Juga:

Adapun satu gol balasan Timnas Futsal Putri Indonesia dicetak oleh Nisma Francida Rusdiana pada menit ke-20.

Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Luis Estrela itu harus puas finis di posisi keempat.

Hasil ini juga membuat Srikandi Pertiwi gagal melanjutkan tren positif setelah di SEA Games 2025 mampu meraih medali perak.

Baca Juga:

Pada partai puncak, Timnas Futsal Putri Indonesia tercatat menyerah dari Vietnam dengan skor 0-5.

Nantinya perebutan gelar juara Piala AFF 2026 akan mempertemukan Thailand menghadapi Australia.

Timnas futsal putri Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 dengan finis di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam, Senin (2/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AFF 2026  Piala AFF 2026  Timnas Futsal Putri  Timnas futsal Putri Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp