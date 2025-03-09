JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Gagal Saat Swiss Open, Indonesia Cari Pelipur Lara di Orleans Masters 2026

Selasa, 17 Maret 2026 – 01:01 WIB
Pasangan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil saat berlaga dalam Orleans Masters 2025 di Palais des Sports, Prancis. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia akan menghadapi rangkaian akhir tur Eropa dengan berlaga pada ajang Orleans Masters 2026.

Pada turnamen BWF Super 300 itu, skuad Merah Putih membawa komposisi 10 pemain.

Dari sektor putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Moh. Zaki Ubaidillah akan menjadi andalan.

Baca Juga:

Ganda putra menurunkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Sektor ganda putri, tim Indonesia memainkan dua pasangan yang terdiri dari Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Adapun ganda campuran menurunkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, dan Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana.

Baca Juga:

Kiprah wakil Indonesia pada ajang yang akan berlangsung di Orleans, Prancis mulai 17 hingga 22 Maret mendatang itu layak dinantikan.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com.

Daftar pebulu tangkis Indonesia yang akan menghadapi rangkaian akhir tur Eropa dengan berlaga pada ajang Orleans Masters 2026, Selasa (17/3)

TAGS   Orleans Masters  Orleans Masters 2026  Bulutangkis  Bulutangkis Indonesia 
BERITA ORLEANS MASTERS LAINNYA:

