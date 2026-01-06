Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Gagal Sukses

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:49 WIB
Gagal Sukses
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Akan sukseskah sosialisme di pusat kapitalisme dunia, New York?

Belum tahu.

Gagal SuksesZohran Mamdani ke Bronx, menandatangani kebijakan di jalanan Sedgwick Avenue didampingi Tascha Van Auken.-crainsnewyork-

Baru pertama ini sosialis berkuasa di satu tempat di negara engkong-nya kapitalis dunia: Amerika Serikat.

Di lima hari pertama masa jabatannya sebagai wali kota, Zohran Mamdani terus berkibar dengan sosialismenya. Tiap hari ia menandatangani keputusan yang berpihak kepada wong cilik.

Kemarin, Zohran ke Bronx. Ke Sedgwick Avenue No 1520. Di sinilah musik aliran hip hop lahir. Di tahun 1970-an.

Di pinggir jalan itu Zohran menandatangani keputusannya. Kontras dengan keputusan Presiden Donald Trump yang selalu ditandatangani di Gedung Putih.

Di situ Zohran didampingi wanita kulit putih. Berambut ikal. Dia wanita yang luar biasa: Tascha Van Auken.

Di lima hari pertama masa jabatannya sebagai wali kota New York, Zohran Mamdani terus berkibar dengan sosialismenya.

