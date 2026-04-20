JPNN.com - Nasional - Hukum

Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ton Bawang, Satgas Polri dapat Pujian

Senin, 20 April 2026 – 21:17 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Polri telah berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ton bawang putih dan bawang bombai keluar negeri dari dua lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Penggerebekan tersebut dilakukan Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim Polri di Jalan Budi Karya dan Kompleks Pontianak Square, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sebelumnya, Tim Tipideksus Bareskrim Polri juga berhasil membongkar dugaan penyelundupan puluhan ribu handphone impor ilegal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, dan Penjaringan Jakarta Utara. 

Baca Juga:

Ketua Indonesia Youth Epicnetrum, Nasky Putra Tandjung mengapresiasi keberhasilan Polri, khususnya Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami apresiasi dan mendukung sepenuhnya kinerja dan dedikasi Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim Polri,” ujar Nasky dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Senin (20/4).

Menurutnya, langkah cepat dan tegas Polri selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

“Khususnya dalam mendukung pada penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan," ujar Nasky 

Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung kinerja dan dedikasi Korps Bhayangkara memberantas penyelundupan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

TAGS   Listyo Sigit Prabowo  Polri  Penyelundupan  bawang bombai  Reformasi hukum 
