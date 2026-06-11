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JPNN.com - Ekonomi

Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Selamatkan Penerimaan Negara Rp 8,66 Miliar

Kamis, 11 Juni 2026 – 05:41 WIB
Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Selamatkan Penerimaan Negara Rp 8,66 Miliar - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,66 miliar. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Melalui operasi yang dilakukan Bea Cukai Jakarta dan pengembangan bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dan Kanwil Bea Cukai Banten, petugas berhasil menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,66 miliar.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman barang kena cukai hasil tembakau/rokok ilegal menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta.

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Setelah dilakukan pendalaman dan analisis, tim Bea Cukai Jakarta bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta KM 35,8 pada Sabtu (6/6) pukul 15.15 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.000.800 batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai yang kemudian ditegah dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Turut diamankan PY selaku sopir truk dan YK selaku pengawas pengiriman.

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Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari PY, rokok ilegal tersebut dikirim atas perintah HH, seorang pengendali barang di Pamekasan dengan tujuan sebuah gudang di Jalan Kampung Kemeranggen, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Pada Minggu (7/6), tim gabungan Bea Cukai dan Puspom TNI melakukan pengembangan dan menemukan tambahan 944.000 batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang tersimpan di gudang tersebut.

Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,66 miliar

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TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai  penerimaan negara  rokok  pita cukai 
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