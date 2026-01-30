Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Gegara Ini Rose Blackpink Sengaja Tunda Tur Solo Dunia

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:00 WIB
Gegara Ini Rose Blackpink Sengaja Tunda Tur Solo Dunia
Rose BLACKPINK. Foto: Twitter/BLACKPINK

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu Rose Blackpink mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk menggelar tur dunia sebagai solois dan masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan konsep serta materi yang matang.

Dalam wawancara yang dikutip dari Channel News Asia, Kamis, Rose mengatakan bahwa saat ini ia belum memiliki cukup karya untuk membangun pertunjukan solo yang utuh dan memuaskan bagi penggemarnya.

“Dan saya merasa belum siap untuk menciptakan serangkaian karya lengkap untuk semua orang,” ujar Rose dalam wawancara tersebut.

Dia menjelaskan, setidaknya dibutuhkan materi dari dua album agar dapat membangun pengalaman konser yang kuat dan berkesinambungan.

Menurutnya, jumlah lagu yang dimiliki saat ini masih terbatas untuk mendukung tur solo berskala global.

“Saya merasa untuk menciptakan sebuah dunia utuh di atas panggung, saya butuh lebih banyak waktu untuk membangunnya dengan lagu-lagu tambahan juga, karena saat ini kita punya, berapa? 12 lagu?” katanya.

Rose juga meminta para penggemar untuk bersabar menunggu hingga dirinya benar-benar siap tampil secara penuh sebagai solois.

Dia berharap dapat menjalani tur dengan rasa percaya diri dan menikmati setiap prosesnya.

Rose Blackpink mengaku belum siap menggelar tur solo dunia dan memilih fokus mematangkan karya.

