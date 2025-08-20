Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gagasan Asuransi untuk Alumni UI dapat Dukungan dari Pakar & Praktisi

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:46 WIB
Gagasan Asuransi untuk Alumni UI dapat Dukungan dari Pakar & Praktisi - JPNN.COM
Ilustrasi asuransi sebagai kebutuhan setiap orang. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com, JAKARTA - Gagasan menghadirkan skema perlindungan berbasis asuransi bagi seluruh alumni Universitas Indonesia (UI) mendapat sambutan positif dari kalangan sejumlah profesional, mulai dari pakar ekonomi, praktisi asuransi, hingga filantropis UI.

Adapun ide ini pertama kali dicetuskan oleh pasangan calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Ivan Ahda dan Andy Tirta.

Diskusi lanjutan terkait gagasan tersebut digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Kantor Afdhal Aliasar, Palapa Dentist, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu dihadiri tim Ivan Ahda bersama para ekonom, praktisi asuransi, serta filantropis UI.

Koordinator Networking tim Ivan Ahda, Salman Farishi menyatakan semangat utama program ini adalah menghadirkan Iluni UI di saat alumni tertimpa musibah.

“Berbagai skema kami exercise. Salah satunya dana tabarru’ atau iuran gotong-royong yang dikelola secara syariah dan profesional. Dengan begitu, santunan dapat diberikan tanpa premi memberatkan dan aturan yang menyulitkan,” ungkap Salman dalam keterangan yang dikutip, Rabu (20/8).

Ekonom UI Banu Muhammad menilai konsep ini sarat dengan nilai kebersamaan.

“Skema ini mengedepankan semangat tolong-menolong, sehingga alumni dengan keterbatasan finansial tetap dapat merasakan perlindungan yang layak,” jelasnya.

Gagasan menghadirkan skema perlindungan berbasis asuransi bagi seluruh alumni UI mendapat sambutan positif dari kalangan sejumlah profesi

