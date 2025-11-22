Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Gagasan Menteri Bahlil Dorong Inovasi Subsidi Energi, Abdul Rahman Farisi Beri Pujian

Sabtu, 22 November 2025 – 17:07 WIB
Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberi pujian kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal perkembangan energi nasional.

Menurutnya, energi nasional menjadi lebih progresif dengan gagasan Bahlil untuk transformasi subsidi gas LPG 3 kilogram dengan penggunaan gasifikasi batubara atau Dimethyl Ether (DME).

DME merupakan senyawa berwujud gas namun proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.

"Ini merupakan transformasi kedua dalam subsidi, setelah transformasi pertama era SBY-JK dari minyak tanah ke gas yang tujuannya untuk menyelamatkan uang negara dan mendorong teknologi yang lebih baik untuk digunakan masyarakat," ungkap Abdul Rahman Farisi, dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11).

Abdul Rahman Farisi menilai gagasan progresif Menteri Bahlil sebagai terobosan strategis untuk menyelamatkan keuangan negara dari kemahalan dan memacu inovasi di sektor publik.

Langkah tersebut diyakini memiliki dua tujuan yang sangat penting.

"Untuk menyehatkan keuangan negara. Sekaligus memacu inovasi di sektor publik," jelasnya.

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam belanja subsidi negara yakni tingginya biaya yang harus ditanggung akibat peningkatan volume dan jumlah subsidi.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberi pujian kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal perkembangan energi.

