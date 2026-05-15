JPNN.com - Teknologi - Gadget

Gahar, Xiaomi 17 Max Akan Usung Kamera 200MP dan Baterai Besar

Jumat, 15 Mei 2026 – 19:16 WIB
Ilustrasi tampilan ponsel Xiaomi 17 Max. (Xiaomi)

jpnn.com - Xiaomi diam-diam tengah mempersiapkan ponsel baru, 17 Max yang akan diluncurkan di China pada Kamis (21/5) mendatang.

Gizmochina pada Kamis (14/5), melaporkan Xiaomi 17 Max akan dibekali baterai berkapasitas 8.000mAh dan lensa kamera Leica 200 megapiksel (MP).

Menurut Xiaomi baterai yang tertanam pada ponsel itu merupakan terbesar yang pernah digunakan pada ponsel pintar Xiaomi.

Baterai itu disertai dukungan pengisian daya cepat dengan kabel 100W dan pengisian daya nirkabel 50W.

Selain itu, Xiaomi menggunakan teknologi baterai silicon-carbon terbaru yang katanya bisa mempertahankan bodi perangkat tetap tipis.

Xiaomi 17 Max akan dipasangi panel layar "Super Pixel" berukuran 6,9 inci.

Layar perangkat itu menggunakan susunan subpiksel RGB baru yang diklaim mampu menghadirkan ketajaman visual mendekati resolusi 2K dengan konsumsi daya lebih rendah dibanding panel OLED 1,5K konvensional.

Di samping itu, Xiaomi diperkirakan memakai material emisi cahaya merah untuk meningkatkan efisiensi kecerahan dan membuat warna tampak lebih merata di layar perangkat.

TAGS   Xiaomi 17 Max  hp dengan baterai besar  Snapdragon  Lensa Leica 

