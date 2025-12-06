Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gaia Hotel Bandung Raih Sertifikasi Hijau Kelas Dunia

Sabtu, 06 Desember 2025 – 08:21 WIB
Gaia Hotel Bandung Raih Sertifikasi Hijau Kelas Dunia
The Gaia Hotel Bandung menerima Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Foto: gaia

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan ketat industri hospitality, satu kabar baik datang dari utara Bandung. The Gaia Hotel Bandung telah mengantongi Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Sertifikasi itu menjadikan The Gaia Hotel salah satu pionir hotel bintang lima Indonesia yang lolos uji keberlanjutan kelas dunia.

Pengakuan kualitas global itu diaudit langsung oleh TÜV Rheinland, lembaga pengujian internasional yang sudah terakreditasi GSTC.

“Ini sinyal kuat bagi pasar internasional,” ujar President Director TÜV Rheinland Indonesia, Nyoman Susila, di Jakarta.

“Jika sebuah hotel di Indonesia sudah tersertifikasi GSTC, berarti kita mampu memenuhi standar global dan menarik wisatawan berkualitas serta investasi.”

Audit tiga bulan yang dilakukan TÜV Rheinland menyimpulkan bahwa komitmen The Gaia Hotel terhadap empat pilar GSTC—manajemen berkelanjutan, sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan—berada di atas rata-rata industri nasional.

Investasi Masa Depan

General Manager The Gaia Hotel Bandung, Novi Samodro, menegaskan bahwa pencapaian lahir dari strategi jangka panjang, bukan sekadar formalitas administratif.

Di tengah persaingan ketat industri hospitality, The Gaia Hotel Bandung telah mengantongi Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

