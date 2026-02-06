Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gajah Ditemukan Mati di Pelalawan, Diduga Ditembak OTK, 2 Proyektil Bersarang di Kepala

Jumat, 06 Februari 2026 – 16:47 WIB
Gajah Ditemukan Mati di Pelalawan, Diduga Ditembak OTK, 2 Proyektil Bersarang di Kepala
Polda Riau mengungkap hasil pemeriksaan awal kematian gajah liar di Pelalawan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PELALAWAN - Seekor gajah Sumatra ditemukan mati secara mengenaskan di kawasan hutan Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Satwa dilindungi tersebut diduga kuat menjadi korban perburuan liar setelah tim forensik menemukan dua proyektil peluru yang bersarang di bagian kepala gajah.

Bangkai gajah ditemukan tanpa kepala dan gading di areal sekitar konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), tepatnya di Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga.

Tim gabungan dari Polres Pelalawan, Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Selasa, 3 Februari 2026.

Kabid Labfor Forensik Polda Riau, AKBP Ungkap Siahaan mengatakan bahwa hasil olah TKP menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan kematian gajah akibat ditembak menggunakan senjata api.

“Kami telah melaksanakan olah TKP di daerah Ukui bersama tim dari Polres Pelalawan dan BKSDA pada hari Selasa, 3 Februari 2026,” ujar AKBP Ungkap Siahaan, Jumat (6/2).

Ia menjelaskan, dari lokasi kejadian ditemukan dua potongan logam yang diduga kuat merupakan proyektil atau anak peluru senjata api.

“Potongan logam pertama memiliki diameter 12,30 milimeter dengan panjang 16,30 milimeter. Sementara satu serpihan lainnya memiliki panjang kurang lebih 6,94 milimeter,” jelasnya.

Seekor gajah Sumatra ditemukan mati secara mengenaskan di kawasan hutan Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau.

