JPNN.com - Nasional - Hukum

Gajah Mati Dimutilasi di Riau, Menhut Ingin Pelaku Segera Ditangkap

Selasa, 10 Februari 2026 – 02:02 WIB
Tim Kepolisian dan BBKSDA Riau ketika melakukan Olah TKP kematian gajah di Pelalawan. ANTARA/Ho-Polda Riau

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengecam peristiwa matinya seekor gajah yang ditemukan dalam kondisi tanpa kepala di kawasan konsesi milik PT RAPP, Riau.

"Ini peristiwa yang sangat memprihatinkan dan melukai rasa kemanusiaan kita,” ujar Raja Juli ditemui awak media di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (9/2).

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu mendorong kepolisian di Riau untuk mengusut tuntas kasus gajah tewas dimutilasi.

“Saya sudah telepon langsung Bapak Kapolda Riau. Beliau sudah turun ke lapangan bersama kepala balai kami untuk menginvestigasi kasus ini,” lanjut Raja Juli. 

Menhut menekankan pesan tegas bahwa pelaku harus ditindak tanpa kompromi, seraya berharap kasus ini menjadi yang terakhir.

“Pesan saya sangat kuat dan jelas, kalau ketemu kami tidak kasih ampun. Saya harap ini adalah kejadian terakhir ada pemburuan liar terhadap gajah di Indonesia,” katanya.

Raja Juli mengatakan pihak Kemenhut siap bekerja sama dengan kepolisian dalam mengusut pelaku mutilasi gajah.

“Sekali lagi kami akan bekerja keras dengan Kapolda dan kepolisian mencari siapa orang di belakang pembunuhan ini, yang sangat sadis dan jelas melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan kita,” lanjut eks Wakil Menteri ATR/BPN itu.

