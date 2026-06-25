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JPNN.com - Daerah - Jambi

Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja

Kamis, 25 Juni 2026 – 05:12 WIB
Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAMBI – Pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sudah tuntas.

Pemkot Jambi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan gaji ke-13 dan TPP ke-13 dengan berbelanja produk lokal untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Pemkot telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 dan TPP ke-13 bagi ASN PNS dan PPPK sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak pegawai sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

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"Alhamdulillah, kami telah memberikan hak bagi ASN, yaitu TPP ke-13 dan gaji ke-13 untuk ASN serta bagi PPPK," katanya di Jambi, Selasa (23/6).

Kebijakan pencairan gaji ke-13 ASN dan TPP ke-13 juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Ia berharap tambahan penghasilan yang diterima ASN dapat dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan, terutama mendukung kebutuhan pendidikan anak menjelang dimulai tahun ajaran baru.

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"Kalau berbelanja dalam memenuhi kebutuhan prioritaskan pilih produk lokal atau hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga ekonomi bisa bergerak," imbaunya.

Langkah tersebut akan membantu memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan perputaran uang di daerah.

Maulana: Alhamdulillah, kami telah memberikan TPP ke-13 ASN dan gaji ke-13 untuk PNS dan PPPK.

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TAGS   Gaji ke-13  Gaji ke-13 ASN  TPP  PNS  PPPK 
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