Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp2 Juta, Akan Naik secara Berkala

Minggu, 03 Mei 2026 – 06:09 WIB
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp2 Juta, Akan Naik secara Berkala - JPNN.COM
Guru PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MEDAN – Gaji guru PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) saat ini Rp2 juta per bulan.

Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Dinas Pendidikan setempat menaikkan gaji guru non-ASN secara berkala setiap tahun, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Bobby mengatakan, kenaikan gaji terutama bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) dan guru tidak tetap (GTT).

Baca Juga:

"Kita (Pemprov Sumut) telah meningkatkan gaji guru PPPK PW sekitar Rp2 juta per bulan, sedangkan honor GTT sebesar Rp90 ribu per jam," ujar Bobby saat ditemui seusai acara peringatan Hardiknas dan Gebyar Expo Pendidikan 2026 di Lapangan Astaka Dispora Provinsi Sumut, Sabtu (2/5).

Gubernur Sumut menegaskan, dirinya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumut agar kenaikan gaji guru PPPK PW dan honor guru tidak tetap itu secara berkala setiap tahun.

"Saya minta kesejahteraan guru diperhatikan sebaik-baiknya. Jangan malah yang bukan guru lebih besar gajinya. Sesuaikan. Terutama PPPK paruh waktu dan GTT," tegasnya.

Baca Juga:

Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada 2025, menyebutkan sebanyak 47.127 guru mengajar di 2.086 sekolah tingkat SMA/SMK/SLB negeri dengan jumlah 697.939 siswa di Sumut.

"Tolong tahun depan dinaikkan lagi, setiap tahun meningkat agar guru-guru kita lebih sejahtera,” kata Bobby.

Saat ini gaji guru PPPK Paruh Waktu di lingkup pemda ini Rp2 juta per bulan dan akan naik secara berkala.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  gaji guru PPPK  Gaji Guru PPPK Paruh Waktu  PPPK  Bobby Nasution 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp