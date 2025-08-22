Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gaji Honorer Rp1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:32 WIB
Gaji Honorer Rp1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini - JPNN.COM
Ilustrasi uang. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gaji honorer Rp1 juta per bulan, tetapi saat diangkat PPPK paruh waktu nilainya berkurang jauh. Kondisi ini dirasakan R2, R3, R4, dan R3T di kabupaten Pesawaran.

Mereka harus ikhlas digaji Rp350 ribu per bulan jika ingin diangkat menjadi ASN PPPK walaupun paruh waktu.

Tak hanya itu, mereka wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntun perubahan gaji PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, menerima berbagai keluhan honorer atau pegawai non-ASN.

Banyak honorer database dan non-database yang sudah mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 1 maupun 2 mengalami tekanan dari pemdanya masing-masing.

Di kabupaten Pesawaran, honorernya harus menandatangani surat pernyataan yang salah satu poinnya soal gaji PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

"Jadi, teman-teman yang sebelumnya digaji 1 juta rupiah per bulan dan mereka dipaksa menerima gaji PPPK paruh waktu 350 ribu rupiah," kata Faisol kepada JPNN, Kamis (21/8).

Ironinya, para honorer tersebut dilarang menuntut soal besaran gajinya. Hal ini kata Faisol, membuat honorer tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Gaji honorer Rp1 juta, diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T dibayar hanya sebegini saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gaji honorer  Gaji  honorer  Pegawai Non ASN  PPPK Paruh Waktu 
BERITA GAJI HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp