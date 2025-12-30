Gaji John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia Rp 670 Juta per Bulan?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengakui proses pemilihan pelatih Timnas Indonesia sudah selesai. Tinggal mengumumkan ke publik.

"Semua sudah selesai, prosesnya," kata Amali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/12) malam.

Dia menjelaskan bahwa selama pemilihan pelatih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ikut campur. Menurut Amali, Erick menyerahkan pemilihan pelatih baru sepenuhnya kepada Exco dan juga Badan Tim Nasional.

Meski pemilihan atau pencarian pelatih Timnas Indonesia rampung, Amali ogah mengungkap kapan pengganti Patrick Kluivert itu diumumkan. "Nanti yang akan mengumumkan Pak Ketua Umum," tuturnya.

Media Kanada, Canadian Soccer Daily melaporkan bahwa John Herdman telah ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia dan konon dengan gaji sebesar USD 40.000 per bulan atau sekitar Rp 670 juta per bulan.

Mengenai rumor-rumor itu, Amali tak banyak kata. "Enggak tahu. Dari PSSI resmi diumumkan oleh Ketua Umum, Pak Erick Thohir," tutur Amali. (antara/jpnn)