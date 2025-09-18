Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gaji PPPK Lulusan SD Rp1,9 Juta, Tamatan SMA Lebih Besar, Belum Termasuk Tunjangan

Kamis, 18 September 2025 – 07:29 WIB
ASN terdiri dari PPPK dan PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PONOROGO - Sebanyak 241 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 menandatangani kontrak kerja, Rabu (17/9).

Kepala Bidang P3DSI ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Ahmad Zamroni mengatakan para PPPK tersebut terdiri atas formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

"Hari ini dan besok proses tanda tangan kontrak, rata-rata berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan," ujar Zamroni, Rabu.

Zamroni menjelaskan kontrak kerja memuat ketentuan masa tugas, hak dan kewajiban, termasuk gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah.

Besaran gaji pokok PPPK bervariasi, mulai Rp1.938.500 untuk lulusan SD.

Gaji pokok PPPK lulusan SMA sebesar Rp2.511.500.

Gaji PPPK lulusan D3 sebesar Rp2.858.800.

Gaji PPPK berijazah S1 Rp3.203.600 dan hingga Rp3.339.100 untuk jabatan profesi.

Berikut daftar besaran gaji PPPK mulai dari lulusan SD, berijazah SMA, D3, dan gapok untuk yang berijazah S1.

