Gaji PPPK Paruh Waktu di Disdik Terendah Dibanding OPD Lain, Ini Daftarnya

Rabu, 07 Januari 2026 – 08:29 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui, Pemkab Banyumas telah menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada Senin (5/6).

Sebagian dari mereka merupakan honorer kategori R2, R3, dan R4 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno mengungkapkan, seluruh honorer R2 hingga R4 di Banyumas diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Mereka juga sudah menandatangani surat perjanjian kerja, yang di dalamnya tertera besaran gaji PPPK paruh waktu.

Sutrisno mengatakan, besaran gaji PPPK Paruh Waktu di Banyumas bervariasi, terendah Rp750 ribu per bulan.

Berikut daftar gaji PPPK Paruh Waktu di Pemkab Banyumas, seperti disampaikan Ketum FHNK2I Tendik Sutrisno.

Gaji PPPK Paruh Waktu tenaga kependidikan (tendik) di Banyumas.