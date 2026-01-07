Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gaji PPPK Paruh Waktu di Disdik Terendah Dibanding OPD Lain, Ini Daftarnya

Rabu, 07 Januari 2026 – 08:29 WIB
Gaji PPPK Paruh Waktu di Disdik Terendah Dibanding OPD Lain, Ini Daftarnya - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui, Pemkab Banyumas telah menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada Senin (5/6).

Sebagian dari mereka merupakan honorer kategori R2, R3, dan R4 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Baca Juga:

Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno mengungkapkan, seluruh honorer R2 hingga R4 di Banyumas diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Mereka juga sudah menandatangani surat perjanjian kerja, yang di dalamnya tertera besaran gaji PPPK paruh waktu.

Sutrisno mengatakan, besaran gaji PPPK Paruh Waktu di Banyumas bervariasi, terendah Rp750 ribu per bulan.

Baca Juga:

Berikut daftar gaji PPPK Paruh Waktu di Pemkab Banyumas, seperti disampaikan Ketum FHNK2I Tendik Sutrisno.

Gaji PPPK Paruh Waktu tenaga kependidikan (tendik) di Banyumas.

Berikut ini daftar gaji PPPK Paruh Waktu dari honorer R2, R3, dan R4, ada yang sudah setara dengan UMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaji PPPK Paruh Waktu  PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer 
BERITA GAJI PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp