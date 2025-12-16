Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gaji PPPK Paruh Waktu Jutaan, Kontrak 1 Tahun, SK Bisa jadi Agunan di Bank?

Rabu, 17 Desember 2025 – 01:09 WIB
Gaji PPPK Paruh Waktu Jutaan, Kontrak 1 Tahun, SK Bisa jadi Agunan di Bank? - JPNN.COM
Apakah SK PPPK Paruh Waktu bisa dijadikan agunan kredit di bank?. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - MATARAM – Gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu tersebut sama dengan yang diterima saat masih berstatus non-ASN atau honorer.

Dengan gaji jutaan, tetapi kontrak kerja hanya 1 tahun, apakah bisa PPPK Paruh Waktu menjadikan SK pengangkatannya sebagai agunan kredit di bank?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan hal tersebut sangat tergantung dari kebijakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dan pihak bank.

Baca Juga:

Diketahui, PPPK paruh waktu dikontrak setahun, bisa diperpanjang hingga diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang dikontrak lima tahun dan dapat diperpanjang sehingga pihak bank memberikan kebijakan maksimal angsuran kredit sampai lima tahun.

Namun, meski kontrak kerja hanya satu tahun, jika pihak bank mau menerima SK PPPK Paruh Waktu sebagai agunan, ya tidak masalah.

Baca Juga:

"Saya rasa itu masuk masalah pribadi, kalau banknya mau, ya bisa-bisa saja," kata Taufik Priyono di Mataram, Selasa (16/12).

Dia mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang sudah menerima SK pengangkatan, berpeluang diangkat jadi PPPK penuh waktu.

Apakah SK PPPK Paruh Waktu yang mencantumkan kontrak hanya 1 tahun, tetapi gaji jutaan, bisa dijadikan agunan kredit di bank?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  PPPK  gaji PPPK  honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp