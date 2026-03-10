Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gaji PPPK Paruh Waktu Rp300 Ribu, Menunggu THR Hanya Bikin Pilu

Selasa, 10 Maret 2026 – 07:43 WIB
Gaji PPPK Paruh Waktu Rp300 Ribu, Menunggu THR Hanya Bikin Pilu - JPNN.COM
THR PPPK Paruh Waktu belum ada kepastian. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - CIANJUR – Para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menunggu kepastian soal Tunjangan Hari Raya atau THR 2026.

Adapun Pemkab Cianjur menyatakan sudah menyiapkan anggaran THR PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Namun, pemda masih menunggu aturan resmi atau regulasi dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan pemberian THR bagi aparatur pemerintah termasuk PPPK, pada dasarnya mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat.

"Saat ini kami masih menunggu dan menyesuaikan dengan aturan resmi yang berlaku terkait skema PPPK Paruh Waktu karena status dan mekanisme penganggarannya memang berbeda dengan PPPK penuh waktu atau PNS," katanya di Cianjur, Senin (9/3).

Ketika dalam regulasi diperbolehkan pemberian THR bagi PPPK Paruh Waktu, pihaknya segera menyiapkan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga:

Ketika regulasinya belum mengatur atau belum memungkinkan, lanjutnya, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan.

Sehingga pengelolaan keuangan tetap tertib dan sesuai ketentuan. Namun, pihaknya tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh aparatur dan akan terus mengkaji kebijakan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku.

Pemda sudah menyiapkan anggaran THR PPPK Paruh Waktu, tetapi belum berani mengeksekusi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  THR  Gaji PPPK Paruh Waktu  THR PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp