Gaji PPPK Paruh Waktu Sebegini, Bisa Bertambah, Jam Kerja Penuh

jpnn.com - TEMANGGUNG – Sebanyak 591 pegawai non-ASN atau honorer di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo menyampaikan mereka terdiri dari R2 dan R3 sebanyak 246 orang dan R4 sebanyak 345 orang.

Mereka terdiri atas guru tidak tetap, tenaga administrasi, maupun penjaga sekolah.

"R2 dan R3 adalah non-ASN terdata di BKN kemudian mengikuti seluruh rangkaian seleksi PPPK tetapi tidak bisa mengisi formasi kemudian yang R4 pelamar yang mengikuti seluruh tahapan PPPK di 2024, tetapi tidak bisa mengisi lowongan, itu yang diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu," kata Agus di Temanggung, Jumat (29/8).

Mengenai gaji PPPK Paruh Waktu, dia mengatakan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Berdasarkan hitung-hitungan sementara kemampuan keuangan daerah per orang nanti kurang lebih menerima gaji Rp1.500.000 per bulan. Bisa jadi nanti bertambah dan itu sudah saya sampaikan pada saat kita rapat," katanya.

Selain itu, pihaknya memberi pilihan tentang kesediaan para non-ASN atau honorer diusulkan menjadi PPPK paruh karena antara lain pendapatan yang diterima bakal berkurang.

"Hampir semua memilih untuk diusulkan karena statusnya sudah jelas, meskipun gajinya agak turun. Untuk tenaga PPPK paruh waktu setiap tahun ada evaluasi," katanya