JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gaji PPPK Paruh Waktu Teknis Rp 12 Juta, Terendah Rp 5,19 Juta, Wow!

Minggu, 28 Desember 2025 – 13:18 WIB
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gaji PPPK Paruh Waktu Teknis di DKI Jakarta mencengangkan.

PPPK paruh waktu yang lulusan SD hingga SMA digaji mahal. 

Mereka mayotitas digaji Rp 5,19 juta per bulan. Namun, ada juga yang digaji Rp 11 juta lebih, bahkan Rp 12 jutaan.

Itu pun belum termasuk tunjangan dan lain-lain alias baru gaji pokok saja.

Fakta tersebut menjadi sorotan di kalangan PPPK Penuh Waktu. Bukan hanya di Jakarta, tetapi se Indonesia.

"Luar biasa ini tenaga teknis digaji 5 juta lebih hingga 12 jutaan. Mereka mengalahkan gaji guru yang pendidikan sarjana," kata Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Teten Nurjamil kepada JPNN, Minggu (28/12).

Dia mengungkapkan, gaji plus tunjangan guru PPPK di Jakarta Rp 8 juta. Mereka diberikan tanggung jawab yang besar. 

Ketika melihat gaji PPPK Paruh Waktu Teknis yang fantastis, wajar bila para guru ini cemburu.

Gaji PPPK Paruh Waktu teknis mencapai Rp 12 juta, angka yang fantastis, mencengangkan.

