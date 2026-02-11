Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

Rabu, 11 Februari 2026 – 07:37 WIB
Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025 - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Besaran gaji PPPK Paruh Waktu di banyak daerah sungguh memprihatinkan.

Banyak sekali pemda yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di bawah Rp500 ribu per bulan. Ada yang Rp150 ribu. Terbanyak pada kisaran Rp 300 ribu.

Untuk guru PPPK Paruh Waktu, bahkan bisa lebih rendah dibanding tenaga teknis.

Baca Juga:

Dengan alasan, para guru PPPK Paruh Waktu bakal mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi yang sudah bersertifikat pendidik (serdik).

Padahal, belum semua punya serdik. Bahkan, di sebuah daerah, guru PPPK Paruh Waktu untuk terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (dapodik) saja susah.

“Teman saya harus memberikan uang kepada korwil, baru bisa dimasukkan datanya ke dapodik,” keluh seorang guru PPPK Paruh Waktu kepada JPNN.com, beberapa hari lalu.

Baca Juga:

Soal gaji guru PPPK Paruh Waktu, kasus di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedang mendapat sorotan publik.

Pasalnya, gaji kotor mereka Rp55.000. Setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000, gaji bersih guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang tinggal Rp15.000. Nominal itu yang masuk ke rekening.

Mari simak pelan-pelan aturan gaji PPPK Paruh Waktu yang tertuang dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  honorer  PPPK  Guru PPPK Paruh Waktu 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp