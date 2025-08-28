Close Banner Apps JPNN.com
Gaji Thom Haye Bikin Heboh, Manajemen Persib Bandung Bilang Begini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 12:45 WIB
Thom Haye resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung secara mengejutkan mendatangkan gelandang Timnas Indonesia Thom Haye untuk memperkuat tim pada musim 2025/26.

Kedatangan pemain berusia 30 tahun itu dinanti Bobotoh—julukan suporter Persib—karena Haye dikenal sebagai playmaker yang andal.

Kemampuannya mengatur serangan dan menjaga keseimbangan lini tengah kerap merepotkan lawan.

Pemain yang akrab disebut 'The Profesor' itu dijadwalkan tiba di Bandung pada Jumat (29/8/2025).

Gaji Thom Haye di Persib Bandung

Seusai diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), banyak netizen yang berasumsi Thom Haye mendapat gaji yang cukup tinggi.

Upah mantan pemain SC Heerenveen itu bahkan disebut-sebut sebagai yang paling tinggi di Liga Indonesia.

Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan tak membantah perihal informasi tersebut.

Dampak Kehadiran Thom Haye

Menurut Adhitia, nominal gaji pemain tak pernah diungkap manajemen kepada publik. Hanya saja, mahal dan mudah itu relatif.

Penjelasan manajemen Persib mengenai gaji Thom Haye disebut tertinggi di Liga Indonesia.

