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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gakuto Notsuda Dibuat Kaget Sesaat setelah Resmi Gabung Persib Bandung

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:21 WIB
Gakuto Notsuda Dibuat Kaget Sesaat setelah Resmi Gabung Persib Bandung - JPNN.COM
Gakuto Notsuda saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gakuto Notsuda resmi memulai petualangan barunya bersama Persib Bandung.

Gelandang asal Jepang itu telah menuntaskan proses penandatanganan kontrak dan siap menjadi bagian dari skuad Maung Bandung untuk menghadapi musim 2026/27.

Pemain berusia 31 tahun tersebut sepakat meneken kontrak berdurasi satu musim dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.

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Di luar urusan sepak bola, Notsuda mengaku langsung merasakan sesuatu yang berbeda saat pertama kali menginjakkan kaki di Kota Bandung. Menurutnya, suhu udara di Kota Kembang jauh lebih sejuk dibandingkan kondisi di Jepang saat ini.

"Saya cukup terkejut karena udara di Bandung terasa lebih dingin. Bahkan kalau dibandingkan sekarang, cuacanya lebih sejuk daripada di Jepang," ucapnya.

Pada musim perdananya bersama Persib mantan gelandang Sanfrecce Hiroshima itu akan mengenakan nomor punggung 17.

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Nomor tersebut juga pernah dipakai pemain asal Jepang, Shohei Matsunaga, saat membela Persib pada dua periode, yakni 2011 dan 2017. Namun, Notsuda memastikan pilihannya tidak berkaitan dengan kompatriotnya itu.

"Sebenarnya saya ingin memakai nomor tujuh karena itu nomor favorit saya. Namun, karena tidak tersedia, saya memilih nomor 17 yang menurut saya masih cukup dekat," tandasnya.

Gakuto Notsuda resmi memulai petualangan barunya bersama Persib Bandung. Ada sesuatu yang membuatnya terkejut.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  gakuto notsuda  Bursa Transfer  Gakuto Notsuda Persib 
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